Путін - вичерпана сила. З його армією покінчено, він має це визнати, - Британія

"Що б не сталося, президент Путін - це вичерпана сила у світі, і з ним покінчено, з його армією покінчено… і він повинен це визнати", - сказав Воллес.

Глава Міноборони Великобританії також зазначив, що міжнародна спільнота об'єдналася проти Путіна.

"Він (Путін - ред.) перебуває у становищі, коли він завдасть своєму народові величезних економічних труднощів", - резюмував Воллес.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб. Також було знищено 48 літаків та 80 гелікоптерів противника.

Додамо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.

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