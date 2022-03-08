Путин - исчерпанная сила. С его армией покончено, он должен это признать, - Британия

"Что бы не случилось, президент Путин - это исчерпана сила в мире, и с ним покончено, с его армией покончено...и он должен это признать", - сказал Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании также отметил, что международное сообщество объединилось против Путина.

"Он (Путин - ред.) находится в положении, когда он принесет своему народу огромные экономические трудности", - резюмировал Уоллес.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек. Также было уничтожено 48 самолетов и 80 вертолетов противника.

Добавим, по данным Министерства обороны США, Россия задействовала в Украине почти 100 процентов своей боевой мощи.

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