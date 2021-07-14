Путін про інтеграцію РФ і Білорусі: Це не союзна держава

Путін підкреслив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.

"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - говорить Путін.

Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.

"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас в рамках союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.