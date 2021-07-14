RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін про інтеграцію РФ і Білорусі: Це не союзна держава

Автор: Наталья Скороход

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що це не можна назвати союзною державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia.

Путін підкреслив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.

"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - говорить Путін.

Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.

"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас в рамках союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив про завершення створення союзної держави РФ і Білорусі. За його словами, це відбудеться у вересні.

Раніше повідомлялося, що при створенні союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти. Про це заявили в Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь