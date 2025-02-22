Путин и Зеленский должны встретиться вместе, - Трамп

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин должны провести совместную встречу. На переговорах лидерам следует обсудить завершение войны в Украине.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Главу Белого дома спросили считает ли он Путина диктатором. Трамп уклонился от ответа и заявил, что Путин и Зеленский должны встретиться вместе, потому что "мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат".
"Я видел фото поля боя со спутника, вы никогда не видели таких снимков. Гибнут тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и довести соглашение до конца. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", - сказал президент.
"И как удостовериться, что Россия тоже хочет этого?", - задал Трамп вопрос самому себе, - но не ответил на него, в который раз повторив, что "эта война не должна была начаться".
Дональд Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине. После вступления в должность президента США, с прошлой недели он начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.
В частности, по мнению Трампа, президент Владимир Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего ничего не сделал для завершения войны.
В пятницу, 21 февраля, глава Белого дома заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.
Кроме того, по мнению Трампа, Путин хочет заключить мирное соглашение, но добавил, что "он не должен заключать соглашение, потому что мог бы захватить всю Украину".
Он также убежден, что Европа ничего не сделала для прекращения войны в Украине.
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