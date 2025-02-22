Путин и Зеленский должны встретиться вместе, - Трамп

Главу Белого дома спросили считает ли он Путина диктатором. Трамп уклонился от ответа и заявил, что Путин и Зеленский должны встретиться вместе, потому что "мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат".

"Я видел фото поля боя со спутника, вы никогда не видели таких снимков. Гибнут тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и довести соглашение до конца. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", - сказал президент.

"И как удостовериться, что Россия тоже хочет этого?", - задал Трамп вопрос самому себе, - но не ответил на него, в который раз повторив, что "эта война не должна была начаться".