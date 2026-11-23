Что сказал Кеннеди

Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди сравнил Путина и Си Цзиньпина с Ганнибалом Лектером. Он процитировал реплику вымышленного персонажа в исполнении Энтони Хопкинса из фильма "Молчание ягнят" 1991 года.

"Путин и Си - хищники. Они хотят съесть печень Америки с бобами фава и бокалом хорошего кьянти", - сказал Кеннеди в эфире программы Meet the Press на NBC 22 ноября.

Что сенатор советует Трампу

Кеннеди поддержал сам факт встречи лидеров трех самых мощных государств мира, но лишь при условии, что США используют ее, чтобы показать свою решимость.

"Красивые слова не помогают. Нужно продемонстрировать силу. Нужно продемонстрировать решимость", - заявил он.

По его словам, Трамп должен четко поднимать ключевые вопросы, в частности войну России против Украины.

Ведущая Кристен Уэлкер напомнила сенатору, что Трамп называл Путина своим другом. Кеннеди также предложил, чтобы Трамп дал Путину две недели на серьезные переговоры о завершении войны, иначе США изымут около 285 миллиардов долларов замороженных российских активов для вооружения Украины.