Путин и Шойгу хотят привлечь добровольцев для защиты опасных объектов в РФ

Фото: Владимир Путин и Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин поддержал идею создания региональных добровольных отрядов для защиты особо опасных и критически важных объектов на территории РФ.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Шойгу, с такой инициативой выступило руководство Нижегородской области. Она относится к регионам, которые в последние месяцы подвергаются частым налетам украинских беспилотников.

В то же время секретарь Совета безопасности не сообщил подробностей о составе и механизме формирования предполагаемых отрядов.

 

Удары Украины по РФ

Как известно, в ответ на российскую агрессию Украина начала наносить удары по территории России. Основными целями стали военные объекты, склады боеприпасов, нефтебазы и другая инфраструктура, которая обеспечивает войну против Украины.

Такие операции проводятся для ослабления возможностей врага и снижения его способности атаковать украинские города.

Украинские беспилотники все чаще поражают цели в глубоком тылу России, включая объекты в энергетическом секторе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, реакция Украины на действия России является пропорциональной и справедливой.

Он подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня и стремится к миру, но отвечает силой, когда ее призывы игнорируют.

Напомним, в октябре в РФ заявили о ночной атаке на объект энергетики в Нижегородской области. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на одном из ключевых энергоузлов региона.

