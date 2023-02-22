Путин не хотел переговоров до 24 февраля, и не готов к ним сейчас, - экс-посол США в РФ

Президент РФ Владимир Путин еще до полномасштабного вторжения не был заинтересован в переговорах с Украиной, нет у него такого желания и на сегодняшний день.
Об этом заявил экс-посол США в Москве Джон Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Владимир Путин не был заинтересован в переговорах еще до начала войны, и он по-прежнему в них не заинтересован", - заявил Салливан.
По его словам, целью так называемой "специальной военной операции" было устранение правительства в Киеве и, опять же, так называемая "демилитаризация" Украины, то есть по сути порабощение украинского народа. И цель эта с тех пор не менялась.
Он также отметил, что постоянно вел переговоры со своими российскими коллегами в попытке предотвратить эту войну.
"Но с их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало какой-то фарс", - подчеркнул экс-посол.
По мнению Салливана, чтобы остановить войну в Украине, необходимо Путина убедить в том, что он не сможет победить. А пока что он считает, что может победить, потому что у него есть более дальний горизонт планирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на угрозы Путина по поводу испытаний ядерного оружия уже никто в мире не обращает внимания.
Также ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.
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