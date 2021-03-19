Путін хоче зберегти відносини з США незважаючи ні на що, - Кремль

Росія буде прагнути зберегти відносини з США. Навіть після того, як президент Америки Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "Газета.ру".
Також він заявив, що Росія не може не враховувати висловлювання Байдена.
"Президент заявляв бажання продовжувати стосунки незважаючи ні на що, оскільки це в інтересах країн і всього світу", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи чекає світ нова "холодна" війна.
Зазначимо, Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися в вибори в США.
Після цього Путін відповів Байдену і побажав йому "бути здоровим". У Кремлі заявили, що це були дуже погані висловлювання.
Нагадаємо, Російська Федерація після скандальних заяв президента США Джо Байдена викликала на консультації посла Анатолія Антонова.