ua ru
Вт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства, приобщили "волонтеров"

Новина українською →
Вторник 18 апреля 2023 11:21
Россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства, приобщили "волонтеров" Фото: россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства, приобщили "волонтеров" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне прибегают к новым методам принуждения касаемо "паспортизации" в оккупации. Приобщили к этому так называемых "волонтеров" из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Так, на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить "паспортизацию" по месту жительства пенсионеров. Фактически это является элементом давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.

Для обхода пенсионеров из России прибыли 300 "волонтеров", которые образовали "мобильные группы".

Также в Донецкой области были обустроены пункты выдачи паспортов при больницах. Гражданским отказывают в медицинском обслуживании без паспорта, чем нарушают Женевскую конвенцию.

"Центр национального сопротивления советует жителям ВОТ саботировать получение паспорта: оформлять заявки на паспорт, но не приходить за его выдачей. При заявлении указывать неверные данные", - пишет ЦНС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира