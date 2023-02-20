Путин не хочет мира, поскольку война в Украине продолжается уже второй год, - Столтенберг

"Мы видим обратное. Он не хочет мира. Он планирует новую войну", - сказал генсек НАТО в преддверии годовой отметки вторжения РФ в Украину.

Столтенберг отметил, что РФ уже начала наступательные операции и указал на боевые столкновения в районе Бахмута.

"Есть ли это великое весеннее наступление, или это просто своеобразная прелюдия к нему, сказать сложно. Но они вливают все больше войск и все больше и больше оружия", - пояснил Столтенберг.

По его словам, Россия пытается компенсировать плохую оснастку и материально-техническое обеспечение дополнительным количеством военных. Он назвал это "бросанием волн людей на оборонные рубежи" и такого рода боевые действия не наблюдались со времен Первой мировой войны.

Также генсек пояснил, что для победы Украины нужно продолжать оказывать ее военную помощь.