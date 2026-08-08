Путин готовит тайную мобилизацию для давления на Европу, - Зеленский

Скрытая мобилизация в России

По словам Зеленского, Путин планирует провести массовую мобилизацию, не объявляя ее официально. Для этого Кремль использует теневые контракты и блокировку границ.

"Он думает, как свой народ обмануть. То есть сделать массовую мобилизацию, при этом не объявив ее. Сделать какие-либо теневые контракты, блокировать границы. Мы это видим, мы уже видим много ответных шагов", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что чем больше россиян мобилизуют, тем больше будут их потери.

Давление на Европу

Зеленский подчеркнул, что мобилизованный Путин планирует использовать в качестве инструмента психологического давления - причем не только на Украину, но и на соседние европейские страны.

"Показать, что я мобилизую полмиллиона человек осенью. И эти полмиллиона не факт, что я буду использовать только в Украине", - процитировал слова Путина президент.

Позиция в отношении территорий

Зеленский подчеркнул, что никаких уступок в отношении украинских территорий не будет, а попытки Путина торговаться с американской стороной только манипуляцией.

По его словам, Украина не собирается просто уходить из Донбасса или отдавать своих людей.

"Никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше. Абсолютно никто это не гарантирует и не готов гарантировать", - подытожил президент.

Северокорейцы в России

Отдельно в своем обращении Зеленский рассказал о присутствии военных КНДР на территории России. По его словам, если сначала речь шла о сотнях, потом о тысячах, то теперь принято решение разместить в РФ от 30 до 50 тысяч северокорейцев.

Президент подчеркнул, что они изучают эту войну и получают опыт боевых действий. Это, по его словам, может стать угрозой другим государствам азиатского направления в случае обострения в Тихоокеанском регионе.