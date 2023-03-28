Путин готовит Россию к "вечной войне" с Западом, - The Guardian

Российский диктатор Владимир Путин готовит население РФ к затяжной войне в Украине и "не понимает, как проигрывать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Недавно во время выступления перед рабочими авиационного завода в Бурятии, Путин еще раз назвал войну экзистенциальной битвой за выживание России

"Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей", - сказал диктатор.

По словам политолога Максима Трудолюбова, это было по образцу недавних выступлений, в которых российский лидер все больше склонялся к обсуждению, что наблюдатели назвали "вечной войной" с Западом.

"Путин практически перестал говорить о каких-то конкретных целях войны. Он также не предлагает видения того, как может выглядеть будущая победа. У войны нет ни четкого начала, ни обозримого конца", - отметил эксперт.

В ходе речи Путина "О состоянии нации" в прошлом месяце он повторил некоторые из своих многочисленных претензий к Западу, подчеркнув, что Москва борется за национальное выживание и в конечном счете победит.

Трудолюбов отметил, что это слабо завуалированное послание людям в том, что война в Украине не закончится в ближайшее время и что россияне должны научиться с этим жить.

Западные официальные лица описывали, как с тревогой слушали воинственную речь Путина в феврале, считая, что российский лидер удваивает ставку на свою войну и не оставляет места для отступления.

По словам одного из западных дипломатов в Москве, послание Путина выглядело как подготовка российской общественности к "войне, которая никогда не закончится". Он отметил, что неясно, сможет ли Путин смириться с поражением в конфликте, потому что непохоже, что Путин "понимает, как проигрывать".

Кроме того, дипломат сказал, что Путин, похоже, не пересматривает конфликт, несмотря на тяжелые потери и неудачи в прошлом году. Он напомнил, что российский диктатор бывший оперативник КГБ, а они умудрены всегда преследовать свои цели, а не пересматривать их.

Другие отмечают, что российский лидер, по данным западной разведки, лично принимающий оперативные и тактические решения в Украине, в своих публичных комментариях перестал обсуждать ситуацию на фронте в Украине.

Согласно исследованию выступлений диктатора, проведенному российским новостным агентством "Верстка", Путин в последний раз упомянул о боевых действиях в Украине 15 января, заявив, что динамика его армии была "положительной".

Профессор российской политики в Хельсинкском университете Владимир Гельман считает, что эти упущения отражают обеспокоенность Кремля тем, что он не в состоянии изменить ход войны на поле боя.

"Легче не говорить о военных усилиях, когда твоя армия не продвигается вперед. Но сокращение масштабов - не вариант для Путина. Это означало бы признать поражение", - добавил Гельман.

Американский военный эксперт Роб Ли говорит, что у России просто нет возможностей для большого наступления. По его словам, менее 10% российской армии в Украине способны к наступательным операциям, а большинство ее войск сейчас составляют призывники с ограниченной подготовкой.

Мы видим, что русские военные готовятся к продолжительной войне. Путин делает ставку на то, что ресурсы его страны преобладают над ресурсами Украины, поскольку Запад устанет помогать Киеву, - сказал Ли.

Несмотря на неудачи на поле боя в Украине, Кремль нивелировал какую-либо реакцию против войны внутри страны. Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников сказал, что многие в РФ уже полностью признали, что эта война никуда не денется, и считает, что им нужно научиться жить в условиях реальности.

Когда в сентябре Путин приказал призвать 300 тысяч резервистов, социологи заметили рекордный всплеск страха и беспокойства - мужчины опасались уходить воевать, а матери и жены беспокоились о своих мужьях, родителях и сыновьях. Однако, по словам Колесникова, в течение нескольких месяцев страх снизился.

"Пропагандистская кампания увенчалась успехом, несмотря на первоначальную нерешительность людей. Правительству удалось сплотить людей вокруг флага. То, как был оформлен конфликт, помогло людям принять его", - сказал источник, близкий к кремлевским медиа-менеджерам.

Вся мощь государства была задействована в распространении и усилении идеи о том, что война необходима для самой идентичности и выживания России. Национальное телевидение превратилось из легких развлекательных передач в агрессивные политические ток-шоу.

В то же время, школам поручили добавить базовую военную подготовку и "патриотические" уроки, направленные на оправдание войны в Украине. Государственная риторика, в том числе призывы Путина избавиться от "отбросов и предателей", вызвали волну доносов со стороны простых россиян на своих коллег и даже друзей.

"Страна сошла с ума. Мне пришлось перестать общаться с коллегами и друзьями. Мы живем в разных реалиях", - сказал Алексей, бывший учитель истории в элитной подмосковной школе-интернате, недавно уволившийся после разногласий с руководством по поводу новой "патриотической" программы.

В то время как сотни тысяч россиян заставили замолчать или бежать из страны, активная группа сторонников войны поддержала новый вектор. Они также отмечают растущую стоимость конфликта, но призывают к большей общественной поддержке, все чаще изображая войну как глобальное сражение с Европой и США.

На презентации в середине марта в Москве "Международного движения русофилов", группы, поддерживаемой Министерством иностранных дел России и состоящей из маргинальных европейских активистов и теоретиков заговора, было сказано ужасное.

"Мы наблюдаем не просто неонацизм, мы наблюдаем прямой нацизм, охватывающий все больше и больше европейских стран", - заявил во время выступления министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Константин Малофеев, консервативный олигарх, который в 2014 году попал под санкции США за "угрозы Украине и предоставление финансовой поддержки Донецкому сепаратистскому региону", сказал: "Мы не видели такой ненависти с тех пор, как российские солдаты закончили войну победой в Берлине. , и теперь мы, победители, снова стоим перед тем, что она восстала против нас из ада".

Однако прямых намеков на ситуацию на фронте в Украине было немного, а в кулуарах конференции некоторые говорили о тяжелом продвижении России и расходах войны.

"Не все в этой стране еще понимают, сколько нам придется заплатить, чтобы выиграть эту войну. За свою любовь к России людям в нашей стране приходится расплачиваться жизнями. Это серьезно, и мы не были к этому готовы", - сказал радикальный российский философ и сторонник войны Александр Дугин.