RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин не готов применить ядерное оружие после приостановки ДСНВ, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путине не готов применить ядерное оружие после решения приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC.

Он уверен, что в ситуации с приостановкой участия РФ в ДСНВ удастся найти решение.

"Это большая ошибка. Это не очень ответственно. Не считаю, что Путин подразумевал использовать ядерное оружие", - сказал Байден.

Напомним, вчера, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин в своем обращении заявил, что его страна приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого уже сегодня, 22 февраля, Госдума и Совфед РФ поддержали соответствующую инициативу.

Более детально о таком решении страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденЯдерное оружие