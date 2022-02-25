RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін готовий провести переговори з Україною в Мінську. Лукашенко погодився

Автор: Наталія Юрченко

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий відправити до Мінська делегацію для проведення переговорів з Україною. Олександр Лукашенко заявив, що зробить всі умови для проведення переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін вже провів телефонну розмову з Лукашенком щодо переговорного процесу.

"Президент Росії Володимир Путін переговорив по телефону сьогодні з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який, у свою чергу, запевнив, що буде готовий створити всі необхідні умови для прибуття делегацій, забезпечення їх безпеки і недоторканності, і проведення згаданих переговорів", - додав Пєсков.

Лукашенко в свою чергу заявив, що "Мінськ буде готовий створити всі умови для переговорного процесу РФ і України, а також безпеки делегацій".

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

У той же час Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України