Абрамович передав Путіну записку від Зеленського, але той пообіцяв знищити Україну, - The Times
Російський олігарх Роман Абрамович, який бере участь у переговорах делегацій, прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Зокрема, український президент нібито передав умови миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
У Стамбулі Абрамович зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.
"Схоже, вони домоглися прогресу в майбутніх особистих переговорах, які повинні продовжитися на цьому тижні", - пише видання.
Також Калин, своєю чергою запропонував, аби Донбас та Крим були у "довгостроковій оренді" Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії.
Окрім того видання повідомляє, що Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським.
Президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".
Раніше ми повідомляли, що Подоляк розповів про нібито отруєння Абрамовича та Умерова.
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