Абрамович передав Путіну записку від Зеленського, але той пообіцяв знищити Україну, - The Times

Російський олігарх Роман Абрамович, який бере участь у переговорах делегацій, прилетів до Росії з запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. Зокрема, український президент нібито передав умови миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

У Стамбулі Абрамович зустрівся з представником української делегації Рустамом Умеровим і прессекретарем турецького президента Ібрагімом Калином.

"Схоже, вони домоглися прогресу в майбутніх особистих переговорах, які повинні продовжитися на цьому тижні", - пише видання.

Також Калин, своєю чергою запропонував, аби Донбас та Крим були у "довгостроковій оренді" Москви, як Гонконг з 1891 по 1997 рік у Великобританії.

Окрім того видання повідомляє, що Абрамович і Умеров через Польщу прибули до Києва, де зустрілися із Зеленським.

Президент України нібито передав через Абрамовича записку з умовами миру від Києва для Путіна. На що президент РФ відповів: "Передайте йому, що я їх знищу".