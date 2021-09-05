Путін готовий говорити з Зеленським, але не про Крим, - Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, за словами Пєскова, питання деокупації Криму не може бути на порядку денному переговорів.

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.