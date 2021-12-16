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Путін готовий до діалогу з Зеленським: у Кремлі зробили заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Ясності про можливість контакту президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського поки немає. Але російський лідер нібито відкритий для діалогу.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Путін відкритий для діалогу, "орієнтованого на досягнення результатів", повідомив Пєсков.

"Ясності про можливість контакту Путіна і Зеленського поки немає, але президент РФ відкритий для діалогу", - заявив він.

Позиція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що організація прямих переговорів Зеленського та Путіна зараз активно не ведеться. Але вони вже розпочалися.

Нагадаємо, у Ердогана заявили про готовність організувати переговори Зеленського з Путіним.

Більше того, президент заявив, що Туреччина може стати посередником між Україною та Росією.

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