Путін глибоко помиляється, якщо думає зломити волю захисників України, вбиваючи мирних жителів, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість, що російська "тактика" ведення війни проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір агресору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави польської держави.
"Якщо ВВП (Володимир Путін, - Ред.) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються", - пише він.
Дуда додав, що спілкувався з президентом України щодо ситуації в країні та оборони від атак окупантів.
"Як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, підвищує стійкість Захисників і волю до перемоги", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України в понеділок ввечері ліквідували два літаки російських окупантів у небі над Києвом.
Також нагадаємо, що під Харковом в результаті боїв були ліквідовані російський генерал і ряд старших офіцерів.
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