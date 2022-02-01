Путін про "гарантії безпеки": США і НАТО проігнорували заклопотаності РФ

"Ми також провели ґрунтовний обмін думками з приводу російських пропозицій США і НАТО з приводу надання Росії довгострокових юридичних гарантій безпеки", - заявив Путін.

Він зазначив, що влада РФ уважно аналізує отримані від США і НАТО письмові відповіді.

"Вже зараз зрозуміло, що принципові Російські заклопотаності виявилися проігнорованими. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог, що стосуються нерозширення НАТО, відмови від розміщення ударного озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку до стану 1997 року, коли був підписаний Основоположний акт Росія - НАТО", - заявив Путін.

Він додав, що США і НАТО в цілому посилаються на право держав вільно вибирати способи забезпечення своєї безпеки.

"Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно вибирати спосіб забезпечення своєї безпеки... це ж тільки одна частина відомої формули неподільності безпеки. Друга частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки шляхом безпеки інших держав", - заявив Путін.