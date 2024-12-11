Асад просил российского диктатора оказать военную помощь, и отпустить на защиту своего режима сирийских наемников, которых россияне отправили на войну в Украине. Однако Путин отказал "союзнику" и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хотя бы какого-то успеха в Украине.

"Ранее диктатор не пришел на помощь Армении, ведь все боеспособные российские части находятся в мясорубке ради захватнических амбиций Кремля", - говорится в сообщении.