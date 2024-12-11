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Путин не позволил сирийским наемникам из ВОТ помочь удержать режим Асада, - ЦНС

Иллюстративное фото: сирийские наемники в Украине не помогли Асаду удержать Сирию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин отказался направить сирийских наемников со временно оккупированных территорий Украины на помощь регулярной армии Башара Асада. Это привело к потере диктатором контроля над страной.

Асад просил российского диктатора оказать военную помощь, и отпустить на защиту своего режима сирийских наемников, которых россияне отправили на войну в Украине. Однако Путин отказал "союзнику" и фактически потерял Сирию.

В ЦНС напомнили, что Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хотя бы какого-то успеха в Украине.

"Ранее диктатор не пришел на помощь Армении, ведь все боеспособные российские части находятся в мясорубке ради захватнических амбиций Кремля", - говорится в сообщении.

Свержение режима Башара Асада в Сирии

На прошлой неделе повстанцы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили ключевые города Сирии вместе со столицей Дамаском. Сирийский диктатор Башар Асад с семьей выехал из страны и нашел убежище в России.

Победный "блицкриг" повстанцев произошел благодаря Абу Мохаммаду аль-Джулани. Ради достижения целей, он отказался от имиджа джихадиста в пользу умеренных взглядов.

Также помочь повстанцам Асада отказались власти Ирана.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Путин попытается отомстить за падение режима Асада.

Подробно о том, почему режим Асада потерпел неудачу и что будет дальше происходить в Сирии - в материале РБК-Украина.

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Башар АсадВойна в Сирии