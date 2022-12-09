Путин допустил сокращение добычи нефти из-за ценового потолка

"Мы подумаем при необходимости, о возможном сокращении добычи (нефти - ред.)", - сказал диктатор.

Также он заявил, что Россия не будет продавать нефть тем странам, которые приняли решение о введении потолка цен.

Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли аналогичное решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна "не примет потолок цен на нефть".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.