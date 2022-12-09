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Путин допустил сокращение добычи нефти из-за ценового потолка

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия может рассмотреть вариант сокращения добычи нефти из-за введения лимита цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

"Мы подумаем при необходимости, о возможном сокращении добычи (нефти - ред.)", - сказал диктатор.

Также он заявил, что Россия не будет продавать нефть тем странам, которые приняли решение о введении потолка цен.

Напомним, 2 декабря страны ЕС согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны G7 и Австралия также приняли аналогичное решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна "не примет потолок цен на нефть".

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