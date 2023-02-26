Путин допустил распад России: будут московиты, уральцы и другие

Путин заявил, что Запад якобы имеет только одну цель - развалить Российскую Федерацию. В то же время он допустил такую возможность.

Диктатор считает, что если Россия развалится, то объединенного "русского народа" не будет.

"Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - будут московиты, уральцы и другие", - сказал Путин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что развал России станет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира.

В то же время руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.