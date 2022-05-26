Путін не може диктувати мир, Україна цього не прийме і ми також, - Шольц

"Не буде нав'язаного миру, українці його не приймуть, і ми не приймемо", - сказав Шольц.

За його словами, Путін вестиме переговори про мир лише в тому випадку коли зрозуміє, що не може зламати оборону українців, але в той час канцлер проводить межу: "НАТО не робитиме нічого такого, що може її також зробити стороною конфлікту".

Шольц зазначив, зараз на карту поставлено не лише долю України, а й міжнародний порядок.

"Ось чому наша мета дуже зрозуміла - ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну, і я вірю, що він не виграє її", - стверджує німецький канцлер.

Він підкреслив, що зараз перспектива захоплення Росією всієї України здається менш імовірною, ніж на початку війни, завдяки українським силам та підтримці міжнародної спільноти та додав, що "ядерна держава діє так, начебто вона має право перемальовувати кордони".

"Це імперіалізм, який загрожує повернути нас у той час, коли війна була спільним інструментом політики", - резюмував Шольц.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини заявляв, зараз не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не вживає кроків по досягненню мирної угоди.

Також повідомлялося, що через два з половиною місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц не виявив жодних змін у планах Путіна щодо України.

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