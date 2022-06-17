Ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є: Путін про ядерну зброю

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету країни.

Путін заявив, що чує риторику країн про можливе використання Росією ядерної зброї. Він вважає, що подібні заяви з'являються через висловлювання політиків цих же країн.

"А ми що, мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки відповімо, вони чіпляються за це і кажуть, що ось, Росія погрожує. Нічого ми не погрожуємо, але всі повинні знати, що у нас є, і що ми будемо застосовувати, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав він.