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Путін робив ставку на серпень, але йому навряд чи вдасться захопити Україну, - Воллес

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президент Росії Володимир Путін робив ставку на те, що союзникам України в серпні набридне підтримувати її. Але тепер йому навряд чи взагалі вдасться захопити країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яка цитує заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.

За його словами, вторгнення Росії в Україну почало зазнавати невдачі, оскільки західні союзники обіцяють збільшити фінансову та військову підтримку Києва.

"Їм (росіянам, - ред.) поки не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться окупувати Україну. Їх вторгнення кульгало і змінилося до такої міри, що вони насправді зосередилися тільки в частинах півдня і сходу, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції", - зазначив він.

Воллес підкреслив, що "триденна операція" триває вже майже півроку і супроводжується значними втратами.

"Президент Путін зробив ставку на те, що в серпні, через кілька місяців, нам всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різні боки. Що ж, сьогодні доводить протилежне. Ми вийшли з цієї зустрічі (конференція в Копенгагені, - ред.) з ще більшими обіцянками фінансування і військової допомоги. І все це спрямовано на те, щоб допомогти Україні перемогти, допомогти Україні відстояти свій суверенітет і дійсно гарантувати, що амбіції президента Путіна в Україні зазнають невдачі", - додав британський міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Конференції північноєвропейських союзників у Копенгагені домовилися надати 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України