"Путин не читает Truth Social": Зеленский заявил о нарушении перемирия и пообещал ответ

"Если Россия не согласится на энергетическое перемирие зимой, то мы будем отвечать", - сказал он.

"Минувшей ночью российские НПЗ не горели", - добавил президент.

Россия нанесла удары по украинской электростанции и энергетическим объектам, заявил Владимир Зеленский.

"К сожалению, сегодня весь день украинское небо кишело российскими "Шахедами". Были также удары планирующих бомб по нашей энергетической инфраструктуре", - добавил он.

Зеленский также добавил, что Путин "явно не читает Truth Social.

Когда Дональд Трамп объявил об "энергетическом прекращении огня", в небе Украины летали российские дроны.

"Было понятно, что Путин не читает Truth Social, а его дроны Shahed выполняют другие инструкции. Но эти посты действительно о том, что влияет на жизнь миллионов людей, и это делает их очень и очень важными", - говорится в заявлении.

Также Зеленский сообщил, что Украина готова подписать гарантии по прекращению огня. В настоящее время украинская сторона ожидает подробностей переговоров между США и Россией.

"Мы ждем детали разговора между американцами и россиянами, и мы ждем, чтобы увидеть, какие конкретные шаги готовы сделать американцы. Это энергетическое прекращение огня может сработать, и оно может стать важным шагом к прекращению войны. Если американцы действительно вмешаются сейчас и убедятся, что Россия уважает энергетическое прекращение огня", - говорит президент.

Напомним, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Он написал, что обе стороны согласились, но не уточнил, когда именно.

Позже Зеленский заявил, что Украина поддерживает энергетическую остановку огня, если Москва действительно хочет его.

До этого он говорил с лидером Канады Марком Карни, главой Финляндии Алексом Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.