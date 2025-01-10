Путин спустя 25 дней отреагировал на разлив мазута в Черном море: в МИД высказались
Российский диктатор Владимир Путин решил создать штаб по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Такая реакция главы Кремля выглядит открыто демонстративной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Что сказал Путин
Путин вчера, 9 января, на 25-й день после разлива мазута, заявил, что он "не может обойти" вопрос ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и разливе нефтепродуктов.
"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - добавил диктатор.
Также он поручил создать штаб по ликвидации последствий, который работал бы на месте.
Реакция МИД
"Поручения Владимира Путина по ликвидации последствий масштабной экологической катастрофы в Черном море выглядят откровенно демонстративными", - отметили в ведомстве.
В МИД обратили внимание, что российские власти с 15 декабря не приняли никаких действенных мер для ликвидации последствий аварии в Черном море. И только после того, как масштабы катастрофы стали слишком очевидны, российское руководство начало демонстрировать "обеспокоенность".
"Авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которая произошла в Керченском проливе из-за использования устаревших судов и пренебрежения стандартами безопасности мореплавания, подтверждают неспособность России соблюдать безопасность судоходства", - добавили в министерстве.
Как подчеркнули в МИД, такая катастрофа - это прямое последствие российской агрессии против Украины.
Также в министерстве акцентировали, что использование Россией "теневого флота" не только приносит агрессору миллиарды долларов дохода, но и повышает риск экологических катастроф.
"Именно поэтому Украина призывает ужесточить санкционные ограничения в отношении операторов "теневого флота" РФ. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее незаконную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины и привлечь ее к ответственности", - уточнили в ведомстве.
Авария в Керченском проливе
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе начали тонуть два российских танкера. Из-за этого произошла утечка тысяч тонн мазута в море.
Как объяснила сегодня, 10 января, министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута нет.
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