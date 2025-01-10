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Путин спустя 25 дней отреагировал на разлив мазута в Черном море: в МИД высказались

Киев, Пятница 10 января 2025 20:30
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Путин спустя 25 дней отреагировал на разлив мазута в Черном море: в МИД высказались Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин решил создать штаб по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Такая реакция главы Кремля выглядит открыто демонстративной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Что сказал Путин

Путин вчера, 9 января, на 25-й день после разлива мазута, заявил, что он "не может обойти" вопрос ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и разливе нефтепродуктов.

"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", - добавил диктатор.

Также он поручил создать штаб по ликвидации последствий, который работал бы на месте.

Реакция МИД

"Поручения Владимира Путина по ликвидации последствий масштабной экологической катастрофы в Черном море выглядят откровенно демонстративными", - отметили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что российские власти с 15 декабря не приняли никаких действенных мер для ликвидации последствий аварии в Черном море. И только после того, как масштабы катастрофы стали слишком очевидны, российское руководство начало демонстрировать "обеспокоенность".

"Авария танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которая произошла в Керченском проливе из-за использования устаревших судов и пренебрежения стандартами безопасности мореплавания, подтверждают неспособность России соблюдать безопасность судоходства", - добавили в министерстве.

Как подчеркнули в МИД, такая катастрофа - это прямое последствие российской агрессии против Украины.

Также в министерстве акцентировали, что использование Россией "теневого флота" не только приносит агрессору миллиарды долларов дохода, но и повышает риск экологических катастроф.

"Именно поэтому Украина призывает ужесточить санкционные ограничения в отношении операторов "теневого флота" РФ. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы прекратить ее незаконную хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины и привлечь ее к ответственности", - уточнили в ведомстве.

Авария в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе начали тонуть два российских танкера. Из-за этого произошла утечка тысяч тонн мазута в море.

Как объяснила сегодня, 10 января, министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута нет.

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