Разлив мазута в Керченском проливе: в Минприроды рассказали, существует ли угроза для Одессы

Угрозы для побережья Одессы из-за разлива мазута из танкеров России нет. Сейчас загрязнение площадью около 1000 квадратных километров достигло побережья Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

По словам Гринчук, из-за разлива мазута погибли более 15 тысяч птиц и 30 дельфинов.

"Мы сделали моделирование с помощью спутниковых снимков, чтобы посмотреть как загрязнение может двигаться и есть ли угроза для побережья Одессы. На сегодня такой угрозы нет, по крайней мере на неделю вперед мы смотрели, такой угрозы нет. Однако мы продолжаем мониторить для того, чтобы контролировать ситуацию", - пояснила она.

Сегодня загрязнение дошло до южного и юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и поселка Кача фиксируются пятна протяженностью до 15 километров. В частности загрязнение достигло территории Евпатории и некоторых населенных пунктов севернее города.

Вчера, 9 января, утром было зафиксировано дополнительное пятно протяженностью около 450 километров квадратных, которое разбито на пятна протяженностью от 5 до 15 километров.

"В ближайшее время планируем внеочередное заседание Черноморской комиссии для того, чтобы принимать соответствующие решения, если удастся заслушать все-таки информацию от России, которая также входит в эту комиссию. Если они конечно присоединятся", - рассказала глава министерства.

В том же числе, как отметила Гринчук, Украина готовит соответствующие иски в международные суды за нарушение Конвенции морского права и других конвенций.

Разлив мазута в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе в результате сильного шторма пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В частности стало известно об аварии одного танкера возле порта "Кавказ" и утечке не менее 3000 тонн мазута в море.

По словам спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, мазут может дойти до подконтрольных Украине территорий.

Больше об аварии российских танкеров возле Крыма - узнайте в материале РБК-Украина.