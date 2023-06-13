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Путин ждет выборов в США. До этого он не согласится на переговоры с Украиной, - Боррель

Новина українською →
Вторник 13 июня 2023 15:06
Путин ждет выборов в США. До этого он не согласится на переговоры с Украиной, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин не согласится на проведение мирных переговоров об окончании войны против Украины до выборов в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью Onda Cero.

Он считает, что Путин ждет результатов выборов президента Штатов. По мнению Борреля, до этого не следует ожидать начала мирных переговоров между Украиной и РФ.

Кроме того, глава дипломатии ЕС считает, что война России против Украины развивалась бы совсем иначе, если бы президентом США оставался Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Отметим, что действующий лидер Штатов Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в них.

Байден поддерживает Украину и всячески помогает в отпоре российской агрессии, оказывая военную и гуманитарную помощь.

В то же время, Трамп неоднократно выступал против поддержки Украины. К тому же, он обещал своим избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа" после избрания на второй президентский срок, хотя в начале войны в 2014 году он не остановил российскую агрессию.

К тому же Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

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