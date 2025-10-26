Путин боится переворота из-за слабости России, - The Telegraph

Как пишет издание, недавно ФСБ РФ обвинила Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Лондоне, и 22 членов Российского антивоенного комитета в подготовке государственного переворота. По данным спецслужбы, комитет, созданный для противодействия войне РФ против Украины, якобы планирует "насильственный захват власти и свержение конституционного строя".

Эксперты называют это проявлением нового ощущения уязвимости Путина.

"У Кремля паранойя. Путин ищет врагов, чтобы укрепить свой режим", - отметил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Ранее в 2023 году главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался пойти на Москву против диктатора, но мятеж провалился, а сам Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Ходорковский не планирует военных акций против Кремля. Проведя 10 лет в сибирской тюрьме, он эмигрировал в Европу и в 2022 году основал Антивоенный комитет. По его словам, обвинения ФСБ свидетельствуют о страхе Кремля относительно передачи власти: в случае смерти Путина очевидного преемника нет.

"Премьер, назначенный Путиным, суды и парламент, легитимность которых сомнительна, - вот реальность России", - подчеркнул он.

Эксперты также отмечают, что международная легитимность российской оппозиции может стать ключевым фактором в случае внезапной смены власти. Именно поэтому Кремль пытается дискредитировать и запугать Антивоенный комитет.

Анджела Стент из Джорджтаунского университета добавляет: "Режим стремится показать, что Запад пытается расколоть Россию". Подобные тактики Кремль применяет каждый раз, когда внутри страны неспокойно.

Россия и Китай

Ходорковский также отмечает, что Россия в значительной степени зависима от Китая.

"Си Цзиньпин может остановить войну и обрушить экономику РФ, если захочет", - говорит он.

Экономическая слабость России, по мнению Томаса Китинга из Королевского объединенного института оборонных исследований, может подтолкнуть внешних игроков к более активным действиям.

С момента прихода к власти Путин систематически устраняет тех, кто ему противоречит. Так произошло и с Пригожиным, который пытался силой пойти на Москву, но потерпел поражение, а его восстание не удалось.