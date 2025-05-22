Путин блокирует мир: в МИД назвали идею диктатора о "буферной зоне" доказательством агрессии РФ

Что предшествовало

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия начала реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил российский диктатор.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уже даже начали выполнять эту задачу.

Реакция Украины

По словам спикера МИД Григория Тихого, заявления Путина - не новые, и подобное от диктатора ранее уже звучало.

"Но вот конкретно сейчас, во время, когда США, европейские партнеры, Украина призывают к мирному процессу, к полному длительному прекращению огня на 30 дней и более, такие заявления от российского диктатора очень показательны. Они демонстрируют всему миру, что это лицо является единственной причиной или, как они говорят, первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается", - заявил Тихий.

Он отметил, что эти слова доказывают наглядно, что именно Путин и Россия является препятствием для мирных усилий сейчас. И поэтому нужно усиливать на них давление всех форм.

"Ну а то, что касается всевозможных буферных зон, на территории России может быть буферная зона. Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию. Вот такая наша позиция", - сказал он.