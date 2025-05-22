Путин блокирует мир: в МИД назвали идею диктатора о "буферной зоне" доказательством агрессии РФ

Заявления российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" являются свидетельством агрессии Российской Федерации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам.
Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил, что российская армия начала реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.
"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил российский диктатор.
По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уже даже начали выполнять эту задачу.
По словам спикера МИД Григория Тихого, заявления Путина - не новые, и подобное от диктатора ранее уже звучало.
"Но вот конкретно сейчас, во время, когда США, европейские партнеры, Украина призывают к мирному процессу, к полному длительному прекращению огня на 30 дней и более, такие заявления от российского диктатора очень показательны. Они демонстрируют всему миру, что это лицо является единственной причиной или, как они говорят, первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается", - заявил Тихий.
Он отметил, что эти слова доказывают наглядно, что именно Путин и Россия является препятствием для мирных усилий сейчас. И поэтому нужно усиливать на них давление всех форм.
"Ну а то, что касается всевозможных буферных зон, на территории России может быть буферная зона. Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию. Вот такая наша позиция", - сказал он.
Отметим, что это не первое заявление Путина о создании такой зоны в Украине. Только в прошлом году диктатор угрожал создать буферную зону шириной до 150 км на границе с Украиной, называя ее "санитарной".
Тогда Путин подчеркнул, что намерен создать так называемую демилитаризованную зону, в которой не будет войск противоположной стороны.
Кроме того, еще раньше, в 2023 году, российский диктатор заявлял, что если "прилеты" по территории России будут продолжаться, то РФ должна рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины, чтобы ВСУ не могли добраться до российских территорий.
У Зеленского, правда, ответили на такие заявления Путина и объяснили истинную цель этого плана.
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