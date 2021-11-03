У Путіна різко відповіли Байдену на слова про "палаючу тундру в Росії"

Президент США Джо Байден розкритикував російського лідера Володимира Путіна за ставлення до клімату і заявив про "палаючу тундру" в РФ. Сьогодні в Кремлі відповіли американському лідеру.

Пєсков вказав на лісові пожежі в самих США та інших країнах світу. Він також заявив, що Путін розповість Байдену про дії Росії по клімату під час їх чергового спілкування.

"Переконаний, що коли відбудеться чергове спілкування двох президентів, про доцільність якого досягнуто розуміння, я думаю, що у президента Путіна буде прекрасна можливість розповісти президенту Байдену про те, що ми робимо по клімату", - сказав представник Кремля.

Що сказав Байден

"У нього (Путіна - ред.) тундра горить. У нього буквально горить тундра. У нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання що-небудь робити", - сказав Байден на прес-конференції в Глазго.