Путін і Байден проведуть ще одні переговори, - Кремль

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден домовилися ще раз поговорити. Їхня розмова відбудеться після переговорів представників США і Росії.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Росія 1" .

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці самі довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, може бути, задіюючи ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - заявив він.

При цьому Пєсков уточнив, що про особисту зустріч двох президентом говорити рано.

"А очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки про це говорити, рано", - додав він.