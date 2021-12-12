Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Кремль

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились еще раз побеседовать. Их разговор состоится после переговоров представителей США и России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россия 1" .

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", - заявил он.

При этом Песков уточнил, что о личной встрече двух президентом говорить рано.

"А очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - добавил он.