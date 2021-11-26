Байден допустив можливість розмови з Зеленським і Путіним найближчим часом

Президент США Джо Байден пообіцяв поговорити зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що розмова може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, про можливу розмову із Зеленським та Путіним Байден заявив журналістам на острові Нантакет (штат Массачусетс), де президент із сім'єю проводить День Подяки.

"З усією ймовірністю", - сказав Байден, відповідаючи на питання про заплановані контакти з Зеленським і Путіним на тлі напруженості на кордоні України та Росії.

Інших подробиць видання не наводить.