Испугался Taurus? Путин внезапно заговорил о диалоге с Германией по Украине

По его мнению, посредником должно быть нейтральное государство, а ФРГ сегодня не обладает таким статусом.

"Когда мы видим на поле боя немецкие танки "Леопарды", а сейчас мы смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять "Таурусы" (дальнобойные ракеты Taurus. - ред.) для атак на российские территории... возникают большие вопросы. Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, но наши отношения совсем испортит", - сказал глава Кремля.

Путин добавил, что сегодня Россия рассматривает Германию не как нейтральное государство, а как "сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, как соучастника боевых действий".

В то же время, диктатор отметил, что "мы всегда открыты", если канцлер Германии Фридрих Мерц хочет "поговорить на эту тему, представить какие-то идеи по этому поводу".