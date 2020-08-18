Фото: продаж сигарет (з відкритих джерел)

Компанії-члени асоціації заявили, що продовжують захищати свої права та законні інтереси

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" вітає рішення Господарського суду міста Києва, який задовольнив клопотання найбільших міжнародних гравців тютюнового ринку щодо призупинення провадження в справі за позовом АМКУ про зобов'язання виробників виконати скандальне рішення Комітету, яким він звинуватив їх у порушенні антимонопольного законодавства й наклав штрафи, але законність якого не підтвердження ще жодним чинним рішенням суду.

Про це йдеться в офіційній заяві Асоціації.

"Після низки сумнівних попередніх рішень відносно членів Асоціації, вищезгадане рішення суду є першою ознакою повернення до об’єктивного та неупередженого судового процесу", - йдеться в повідомлені.

Компанії-члени української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявили, що продовжують захищати свої права та законні інтереси, включно зі зверненнями до міжнародного інвестиційного арбітражу.

"Ми впевнені, що прозоре функціонування судової системи є запорукою інвестиційної привабливості України, а прозоре та справедливе розв’язання ситуації допоможе зберегти репутацію України та посилить ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою",- підкреслили в асоціації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Американська торгова палата (ACC) стурбована зневагою законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України тютюновими виробниками.