ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ми на шляху до цивілізованого рішення щодо АМКУ і тютюнових кампаній, - "Укртютюн"

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 08:45
Ми на шляху до цивілізованого рішення щодо АМКУ і тютюнових кампаній, - "Укртютюн"
Фото: продаж сигарет (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Компанії-члени асоціації заявили, що продовжують захищати свої права та законні інтереси

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" вітає рішення Господарського суду міста Києва, який задовольнив клопотання найбільших міжнародних гравців тютюнового ринку щодо призупинення провадження в справі за позовом АМКУ про зобов'язання виробників виконати скандальне рішення Комітету, яким він звинуватив їх у порушенні антимонопольного законодавства й наклав штрафи, але законність якого не підтвердження ще жодним чинним рішенням суду.

Про це йдеться в офіційній заяві Асоціації.

"Після низки сумнівних попередніх рішень відносно членів Асоціації, вищезгадане рішення суду є першою ознакою повернення до об’єктивного та неупередженого судового процесу", - йдеться в повідомлені.

Компанії-члени української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявили, що продовжують захищати свої права та законні інтереси, включно зі зверненнями до міжнародного інвестиційного арбітражу.

"Ми впевнені, що прозоре функціонування судової системи є запорукою інвестиційної привабливості України, а прозоре та справедливе розв’язання ситуації допоможе зберегти репутацію України та посилить ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою",- підкреслили в асоціації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Американська торгова палата (ACC) стурбована зневагою законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України тютюновими виробниками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Антимонопольний комітет Українисигаретытабак
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся