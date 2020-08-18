Мы на пути к цивилизованному решению относительно АМКУ и табачных кампаний, - "Укртютюн"

Фото: продажа сигарет (из открытых источников)

Компании-члены ассоциации заявили, что продолжают защищать свои права и законные интересы

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" приветствует решение Хозяйственного суда города Киева, который удовлетворил ходатайство крупнейших международных игроков табачного рынка о приостановлени производства в деле по иску АМКУ о необходимости производителей выполнить скандальное решение Комитета, которым он обвинил их в нарушении антимонопольного законодательства и наложил штрафы, но законность которого не подтверждена еще ни одним действующим решением суда.

Об этом говорится в официальном заявлении Ассоциации.

"После ряда сомнительных предварительных решений в отношении членов Ассоциации, вышеуказанное решение суда является первым признаком возвращения к объективному и непредвзятому судебному процессу", - говорится в сообщении.

Компании-члены украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" заявили, что продолжают защищать свои права и законные интересы, включая обращения в международный инвестиционный арбитраж.

"Мы уверены, что прозрачное функционирование судебной системы является залогом инвестиционной привлекательности Украины, а прозрачное и справедливое решение ситуации поможет сохранить репутацию Украины и усилит деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, ранее сообщалось, что Американская торговая палата (ACC) обеспокоена пренебрежением законными правами компаний во время судебного обжалования решения Антимонопольного комитета Украины табачными производителями.