Американська торгова палата заявила про тиск на іноземних інвесторів

Фото: АМКУ (з відкритих джерел)

В АСС закликали органи державної влади до справедливого і неупередженого ставлення до міжнародним інвесторам

Американська торгова палата (ACC) стурбована зневагою законними правами компаній під час судового оскарження рішення Антимонопольного комітету України тютюновими виробниками.

Про це йдеться в офіційному листі Американської торгової палати.

На думку ACC, в цій ситуації може мати місце порушення прав та законних інтересів міжнародних інвесторів в Україні.

"Палата стурбована намаганням покласти відповідальність за структурні зміни ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 рр.., які відбулися за безпосередньої згоди Антимонопольного комітету України на міжнародні компанії "В. А. Т. - Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобакко Юкрейн" і "Філіп Морріс Україна", - заявили в Американській торговельній палаті.

В АСС нагадали: ще в листопаді 2011 Антимонопольний комітет видав низку дозволів (рішення №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р від 23 листопада 2011 року) на консолідацію ринку без проведення консультацій з виробниками та іншими зацікавленими сторонами.

"Передчасне стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на майно компаній є прямим порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції", що може призвести до падіння надходжень до Державного бюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання нелегального імпорту тютюнових виробів", - заявили в американській торговельній палаті

В АСС закликали органи державної влади до справедливого і неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні та забезпечення належного правового процесу.

Нагадаємо, раніше в Європейській Бізнес Асоціації розкритикували непослідовні дії Антимонопольного комітету, який спочатку дав дозволу на монополізацію ринку дистрибуції тютюнових виробів, а потім почав штрафувати за це виробників тютюнових виробів.

Серед іншого у EBА заявили, що дії Антимонопольного комітету суперечать ст. 255 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Своєю чергою, юрист у сфері права міжнародної торгівлі і викладач Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн нагадує про постанову Верховного суду України від 2 грудня 2019 по справі № 910/1646/19, по якій ВСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку у попередні роки.

За словами експерта, своїм рішенням щодо штрафу Антимонопольний комітет по суті намагається перекласти з себе відповідальність за помилкові рішення.

Як повідомляло РБК-Україна, одна з міжнародних тютюнових компаній - "Імперіал Тобакко Юкрейн" - була змушена заплатити штраф, але не визнала свою провину і повідомила АМКУ про подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції і свій намір продовжувати захищати свої права у судах вищої інстанції та міжнародному інвестиційному арбітражі.