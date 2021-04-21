На шляху до "требла". "Динамо" розгромило "Агробізнес" і вийшло у фінал Кубка України

Поєдинок проходив у Тернополі і з глядачами. Вже зі старту, як і очікувалося, гравці "Динамо" заволоділи м'ячем. Все ж різниця в класі була відчутною - лідер УПЛ зустрічався з четвертою командою Першої ліги. І вже до 10-ї хвилини кияни створили два відносно небезпечних моменти, але удари Бесєдіна і Родрігеса виявилися неточними.

А ось перший по-справжньому реальний шанс відкрити рахунок у матчі гравці "Динамо" упустили на 20-й хвилині. Миколенко видав хорошу передачу на кут штрафного на Бесєдіна, але той кіпера "Агробізнесу" Артима переграти не зміг.

У футболістів з Волочиська конструктивна гра зовсім не виходила. У підсумку нуль ударів за перші 45 хвилин. А кияни навпаки ближче до кінця першої половини обороти збільшили. Спершу Циганков прихованою передачею вивів Родрігеса на відкритий простір, але люксембуржець трохи забарився, як результат його удар заблокували захисники. А на 45-й хвилині вже сам Родрігес асистував Лєднєву, який метрів з 20 відправив м'яч точно в кут воріт "Агробізнесу" - 0:1.

У другому таймі кияни створювати небезпечні моменти почали регулярно. Спершу свої моменти упустили Миколенко і Циганков. А на 63-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота "Агробізнесу", але після перегляду VAR своє рішення змінив. Але все ж "Динамо" другий гол таки забило. Бесєдін зважився на дальній удар, а Артим пустив м'яч під рукою - 0:2.

До кінця зустрічі кияни відзначилися ще раз. На 81-й хвилині забив Буяльський.

У фіналі кияни зустрінуться з переможцем пари "Олександрія" - "Зоря". Матч між клубами відбудеться сьогодні, о 18: 30. Фінал Кубка запланований на 13 травня.

Таким чином "Динамо" зберігає шанси на Золотий "требл". Вже цими вихідними кияни можуть оформити чемпіонство в українській Прем'єр-лізі. Для цього їм потрібно обіграти"Інгулець".