Туреччина скасувала обов'язкові ПЛР-тести для однієї категорії туристів

У Туреччині скасували обов'язкове тестування на коронавірус для однієї категорії туристів. Довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус більше не вимагатимуть від дітей до 12 років.

Згідно з новими правилами, для відвідування країни мандрівники, які не досягли 12 років, не зобов'язані надавати результати ПЛР-тесту на COVID-19. Раніше в'їзд без довідки був дозволений тільки дітям до шести років.

При цьому уточнюється, що дитина, якій в день прибуття в республіку виповнилося 12 років, вже зобов'язана мати при собі один з двох документів на вибір: