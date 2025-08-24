ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путч в Москве ускорил процесс: роль Кравчука и Верховной Рады в провозглашении независимости

Воскресенье 24 августа 2025 11:23
UA EN RU
Путч в Москве ускорил процесс: роль Кравчука и Верховной Рады в провозглашении независимости Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонид Кравчук)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Августовский путч в Москве 1991 года стал катализатором для распада СССР и ускорил провозглашение независимости Украины. Важную роль в этом сыграли первый президент Украины Леонид Кравчук и тогдашняя власть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал непосредственный участник принятия Акта о Независимости, народный депутат нескольких созывов и представитель "Народного руха Украины" Юрий Костенко.

По его словам, в первые часы после создания ГКЧП в Верховной Раде царила растерянность. Лидеры компартии, в частности Станислав Гуренко, заявляли о готовности выполнять приказы Москвы, а командующий Киевского военного округа Валентин Варенников требовал от председателя ВРУ Леонида Кравчука подчиниться решению мятежников.

Тактика промедления

Кравчук в тот момент, отмечает Костенко, избрал тактику промедления. Он не дал четкого ответа Москве, сославшись на необходимость собрать президиум парламента. Эта пауза позволила демократическому меньшинству во главе с "Народной радой" мобилизовать депутатов и готовиться к провозглашению независимости.

"Фактически коммунисты разделились. Часть ориентировалась на Москву, но другие - те, кто уже видели массовые митинги и давление общества, - начали склоняться к независимости. И именно благодаря этой растерянности мы смогли проголосовать за Акт", - рассказал Костенко.

Внеочередное заседание Верховной Рады 24 августа 1991 года

24 августа 1991 года Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Несмотря на попытки Гуренко и его единомышленников сорвать голосование, большинство поддержало Акт о независимости. Под стенами парламента в это время собрались десятки тысяч людей, которые требовали принять историческое решение.

Важным компромиссом стала идея академика Игоря Юхновского вынести независимость на всеукраинский референдум. Хотя часть депутатов сначала выступала против, в конце концов это предложение получило поддержку и сделало провозглашение независимости окончательным и необратимым.

"Референдум был стратегическим решением, которое не дало возможности никому поставить под сомнение независимость. Именно после него началось лавинообразное международное признание Украины", - подчеркнул Костенко.

Ранее РБК-Украина писало, как Украина пришла к провозглашению независимости в 1991 году: на фоне распада СССР, общественного давления и массовых митингов, а также раскола среди коммунистов, Верховная Рада приняла Акт о Независимости 24 августа.

Также мы рассказывали, что после провозглашения независимости Украины власть совершила стратегические ошибки: не распустила коммунистический парламент и согласилась на ядерное разоружение по кремлевскому сценарию. По словам Юрия Костенко, это ограничило демократическое развитие и возможности страны в сфере безопасности, а в долгосрочной перспективе привело к современной войне с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"