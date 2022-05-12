ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області окупанти направляють транзитний газ на непідконтрольні території

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 12 травня 2022 10:58
У Луганській області окупанти направляють транзитний газ на непідконтрольні території Фото: окупанти крадуть транзитний газ у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області зафіксували випадки незаконного втручання у роботу магістральних газопроводів. Таким чином окупанти направляють транзитний газ на непідконтрольні Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, випадки самовільного втручання помітили у захопленому Новопскові. Там проходить магістральний газопровід "Союз". Окупанти незаконно втрутилися на проммайданчик та здійснили відбір транзитного газу, перенаправивши його на непідконтрольні Україні території Луганської та Донецької областей.

Гайдай додав, що ситуація у Луганській області наразі надскладна. В регіоні зовсім немає електроенергії та води. Газопостачання ще є у п'яти населених пунктах (близько 21 тисячі абонентів).

Нагадаємо, окупанти не припиняють обстрілів Луганської області. Зокрема, ворог атакує Сєвєродонецьк, за останню добу там пошкоджено 9 багатоповерхівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Транзит газу Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область