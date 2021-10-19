Чи пустять в потяг з даними про щеплення в Helsi: відповідь УЗ
Фото: УЗ відповіла, чи впускатимуть в потяг з даними про щеплення в Helsi (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" відповіла на найпоширеніші питання щодо оновлених правил перевезень. Вони набувають чинності вже з 21 жовтня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укразалізниці".
Чи пускатимуть в потяг з інформацією про вакцинацію у HELSI.me?
Під час посадки необхідно мати з собою сертифікат про щеплення у паперовому вигляді, або ж згенерований у застосунку "Дія".
Чи можна використовувати сертифікат про вакцинацію іноземною мовою?
Пасажир має можливість показати провіднику міжнародний, внутрішній або ж іноземний сертифікат про щеплення вакцинами, які були ухвалені ВООЗ.
Як відбуватиметься перевірка документів під час посадки на поїзди "Інтерсіті+"?
Перевірка відбуватиметься стюардами при посадці.
Зазначається, що нові правила безпечних перевезень набирають чинності вже з 21 жовтня. Під час подорожі до регіонів із "жовтим" й "червоним" рівнями епідбезпеки необхідно мати один із вказаних документів:
- документ, що підтверджує повний курс вакцинації;
- документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини;
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до посадки.