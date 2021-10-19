Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
Фото: УЗ ответила, Будут ли впускать в поезд с данными о прививках в Helsi (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" ответила на самые распространенные вопросы относительно обновленных правил перевозок. Они вступают в силу уже с 21 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укразализныци".
Будут ли пускать в поезд с информацией о вакцинации в HELSI.me?
Во время посадки необходимо иметь с собой сертификат о прививке в бумажном виде, или же сгенерированный в приложении "действие".
Можно ли использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?
Пассажир имеет возможность показать проводнику международный, внутренний или иностранный сертификат о прививках вакцинами, которые были одобрены ВОЗ.
Как будет происходить проверка документов во время посадки на поезда "Интерсити+"?
Проверка будет проходить стюардами при посадке.
Отмечается, что новые правила безопасных перевозок вступают в силу уже с 21 октября. Во время путешествия в регионы с "желтым" и "красным" уровнями эпидбезопасности необходимо иметь один из указанных документов:
- документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
- документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, что были сделаны не позднее чем за 72 часа до посадки.