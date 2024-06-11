Пусковые установки и ракеты "Мистраль". Эстония объявила о новой помощи для Украины

"Украине срочно нужна противовоздушная оборона для противодействия продолжающейся грубой агрессии России, и в интересах безопасности Эстонии внести свой вклад в это дело вместе с союзниками", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Певкур пояснил, что его страна сформировала пакет помощи таким образом, чтобы он был максимально полезным для Украины, не ставя под угрозу боеспособность Сил обороны Эстонии.

Точные объемы помощи не разглашаются из соображений безопасности.