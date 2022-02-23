Зеленський вимагає від Росії гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський вимагає від Росії гарантії безпеки для України після визнання "ЛДНР". Глава держави заявив, що пропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського і президентів Литви і Польщі Гітанаса Науседи і Анджея Дуди.
"Я думаю, що серед країн, що надають гарантії безпеки Україні, повинна бути Росія. Це не секрет, і я багато разів пропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів і говорити. Бо це питання діалогу, а не питання умов", - заявив Зеленський.
Як повідомляло РБК-Україна, Володимир Зелінський відповів на ультиматум Володимира Путіна. Він заявив, що Україні потрібно гарантії безпеки.
Детальніше читайте в матеріалі "Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна".