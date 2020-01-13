Усі пункти пропуску на українському кордоні з ЄС розвантажені

У Держприкордонслужбі повідомили, що усі пункти пропуску на кордоні з ЄС розвантажені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Як повідомлялося раніше, протягом останніх днів в пунктах пропуску на західній ділянці кордону фіксувалося прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку.

"Вже станом на ранок сьогодні ситуація нормалізувалася і незначне завантаження фіксувалося по окремим пунктам пропуску. Станом на вечір сьогодні усі пункти пропуску розвантажені. Скупчень транспортних засобів не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що на західному українському кордоні вдень 12 січня утворилися великі черги. Подекуди в чергах стояли більше 100 автомобілів. Найбільше машин було на кордоні з Словаччиною та Угорщиною.

Нагадаємо, в кінці грудня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що на кордоні України та Польщі утворились новорічні черги. У деяких пунктах пропуску в чергах стояли понад 600 автомобілів.