На західному українському кордоні утворилися великі черги

Подекуди в чергах стоять понад 100 машин
На західному українському кордоні вдень 12 січня утворилися великі черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Для тих, хто прямує до країн ЄС, прикордонники просять обирати не завантажені пункти пропуску.
Станом на 12:00 на цій ділянці кордону ситуація така:
"Наразі Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами продовжує робити усе можливе, аби пришвидшити оформлення громадян. Збільшено кількість прикордонних нарядів, насамперед з перевірки документів та огляду транспортних засобів, посилено режимні заходи у пунктах пропуску, уточнено питання взаємодії з прикордонними службами суміжних країн", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу за фактом перетину російсько-українського кордону пасажирським поїздом "Таврія", який прямував з Санкт-Петербурга в Севастополь.