ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі пункти пропуску з ОРДЛО мають бути закриті через коронавірус, - Фріз

Новини » Політика     13.03.2020 - 19:59
Всі пункти пропуску з ОРДЛО мають бути закриті через коронавірус, - Фріз
Фото: Ірина Фріз (eurosolidarity.org)

Фріз переконана, рішення РНБО про закриття кордонів України у зв’язку з коронавірусом є неповним

Всі пункти пропуску на лінії розмежування з ОРДЛО мають бути негайно закриті для всіх без винятку осіб через ризики розповсюдження коронавірусу. Про це написала на своїй сторінці в Facebook народний депутат фракції від "Європейська солідарність" Ірина Фріз, передає РБК-Україна.

"Рішення РНБО про закриття кордонів України у зв’язку з ризиками поширення коронавірусу є неповним та вимагає негайного закриття всіх КПВВ на лінії розмежування з ОРДЛО для всіх без винятку осіб", - зауважила вона.

Фріз заявила, що існують достовірні дані про мінімум 12 випадків захворювання на коронавірус на окупованих територіях, зокрема в Горлівці.

"Відсутність контролю в’їзду на окуповані території з боку Росії створюють критичні епідеміологічні ризики для України", - підкреслила депутатка.

Нагадаємо, в Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. Зараз щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.

Як повідомляло РБК-Україна, Разумков не виключив, що Рада проведе кілька позачергових засідань. За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засідання, на яких буде прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ.

Ще у двох країнах зафіксували перші випадки коронавірусу В Італії за день від коронавірусу померла рекордна кількість людей
Новини України Європейська солідарністьИрина ФризКоронавірускарантинОРДЛО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся